Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, recebe os "doutores da alegria" - Divulgação

Publicado 21/10/2024 15:39

Saquarema - Com objetivo de levar sorrisos e esperança, os “Doutores da Alegria” se apresentaram para pacientes, familiares e profissionais do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, administrado pela Prima Qualitá Saúde em parceria com a Prefeitura de Saquarema.

A iniciativa foi da dupla de voluntários Dr. Mariola, interpretado por Edson Freitas, e o Dr. Polaco, interpretado por José Augusto Rocha, que trouxeram não apenas momentos de alegria, mas também um alívio emocional significativo para todos os presentes. O evento foi marcado por piadas, risadas, brincadeiras e músicas religiosas que tocaram o coração de todos os presentes.O diretor-administrativo do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, Diones Rocha, destacou a importância de atividades como essa no processo de recuperação dos pacientes. "Nós sabemos que a cura não está apenas nos remédios e procedimentos médicos, mas também no bem-estar emocional dos pacientes. A presença dos ‘Doutores da Alegria’ aqui na unidade é fundamental para proporcionar um ambiente mais leve e acolhedor”, comentou.Vestidos com jalecos coloridos e maquiagem divertida, os “Doutores da Alegria” entraram nos quartos dos pacientes com um sorriso no rosto e disposição para transformar o ambiente hospitalar. A apresentação começou com o Dr. Mariola e o Dr. Polaco cantando músicas religiosas, que ressoaram pelos corredores da unidade, trazendo uma atmosfera de paz e conforto."Nosso objetivo é trazer um pouco de alegria e esperança para quem está passando por momentos difíceis. Acreditamos que o riso tem um poder curativo e pode fazer uma grande diferença na recuperação dos pacientes. Mais do que levar risos, queremos levar esperança e fé. Sabemos que enfrentar uma internação pode ser difícil", disse o Dr. Mariola, interpretado por Edson Freitas.