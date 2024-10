Festival Literário Energia para Ler acontecerá de 23 a 25 de outubro em Saquarema - Divulgação

Publicado 17/10/2024 17:09

Saquarema - A cidade de Saquarema será palco da 4ª temporada do Festival Literário Energia para Ler, que acontecerá de quarta (23) a sexta-feira (25). O evento promete movimentar a cidade com três dias de intensa programação cultural e artística, incluindo teatro, música, espetáculos infantis, café literário e happy hour, além de dar visibilidade aos talentos locais.

Nesta edição, a escritora e poetisa saquaremense Roseana Murray será a grande homenageada. Murray, autora de mais de 100 livros voltados ao público infanto-juvenil, é reconhecida pelo impacto de sua obra na literatura brasileira. "Queremos celebrar a força e o talento de Roseana, uma verdadeira guerreira que, mesmo diante de adversidades, transforma dor em arte. Seu novo livro, "O Braço Mágico", é um exemplo desse poder de ressignificação", destaca Rodrigo Lobo, produtor do festival.O "Energia para Ler" chega a Saquarema como a sétima cidade contemplada nesta temporada, trazendo uma programação diversa que busca atender públicos de todas as idades. Além das atividades culturais, serão distribuídos kits literários para alunos e professores, e os vencedores do concurso literário “Luzes da Cidade” terão a chance de ganhar prêmios como bicicletas, tablets e celulares."O festival não só valoriza os artistas locais, mas também fomenta a educação e o gosto pela leitura. Estamos energizando a cultura e o conhecimento por onde passamos, e em Saquarema não será diferente.", afirma Flávio Valadares, produtor do festival.A programação cultural inclui a participação de artistas locais, como a contadora de histórias Angelina Gratidão, o coral Elos da E.M. Paulo Luiz Barroso Oliveira, e o grupo de teatro Casa do Nó. O público também poderá desfrutar de apresentações de jazz, dança e música, com destaque para o cantor Tobé, que animará o happy hour.Outro ponto alto do evento será o Simpósio de Educação e Cultura, que reunirá diretores da rede municipal de ensino para debater práticas pedagógicas que incentivem o hábito da leitura desde a infância. "Queremos deixar um legado de reflexão na educação local", complementa Valadares.O festival ainda reserva momentos lúdicos e educativos para as crianças, com espetáculos infantis liderados pela Tia Letícia Prado, da Agitação Festas. Histórias como "O Casamento da Dona Baratinha" e "O Circo Chegou" prometem encantar o público infantil, promovendo a imaginação e o amor pelas artes.“A criançada vai adorar nossas apresentações! Elas são bastante interativas e pensadas para desenvolver diversas habilidades nas crianças, como a imaginação e, principalmente, o gosto pelo universo das artes. Além disso, teremos vários momentos de brincadeira e animação, sempre com foco em resgatar essa vivência infantil”, explica Letícia.Além disso, o festival contará com espaços como a biblioteca "Eu Amo Ler", com mais de 5 mil títulos, uma área gourmet, e a "Bebeteca", voltada para crianças menores de 3 anos, tudo pensado para atender toda a família.O "Energia para Ler" é uma realização da Motivos Produções, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e da Enel. O festival já passou por 25 municípios do estado nos últimos três anos. Em 2024, passou por Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, além de Saquarema, ainda contemplará Armação dos Búzios (30 de outubro a 1º de novembro) e Silva Jardim (6 a 8 de novembro). A programação completa pode ser conferida no site