Prefeitura realizará a 5ª edição do Saquarema Beer Fest neste final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura realizará a 5ª edição do Saquarema Beer Fest neste final de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/10/2024 20:15

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, e em parceria com o Saquarema Convention & Visitors Bureau, irá realizar mais um Saquarema Beer Fest! A edição deste semestre contará com stands de chopp artesanal, espaço de gastronomia, música ao vivo e DJ’s. O evento acontecerá entre sexta-feira (18) e domingo (20), na Praça do Coração, no Centro, com início às 14 horas. Em todos os dias, a entrada é gratuita.



Neste ano, como divulgado no calendário oficial de eventos do Município, a cidade contou com duas edições do festival de cerveja. A primeira, realizada na alta temporada, ocorreu no mês de março. O Saquarema Beer Fest de outubro, que terá como tema a Oktoberfest, contará com degustação de chopp artesanal, atrações para pessoas interessadas em gastronomia, aquecendo a economia local, unindo cultura e turismo do município, reunindo cervejarias, centenas de rótulos e música de diversos estilos.



“Este festival atrai muitos públicos, de vários pontos do estado. A entrada do Saquarema Beer Fest no calendário turístico municipal mostra a importância deste evento, que une todo o ramo cervejeiro, além de gastronomia e turismo, movimentando bares, restaurantes, hotéis, pousadas e fabricantes de cerveja artesanal da nossa cidade e região”, comemorou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

O Saquarema Beer Fest, que terá como tema a Oktober Fest, contará com 12 estandes de cervejarias e restaurantes.

Confira a programação musical abaixo:



Sexta-feira (18):



14h - DJ



16h - Velho Blend



18h - Epidemia Rock Band



20h - Chapeleiro Maluco



22h - The Beast Experience



0h - O Coro



Sábado (19):



14h - DJ



16h - Pagode do Rael



18h - Victor Biglione



20h - VAA Surf Band



22h - Los Maresias



0h - Jojo Banda



Domingo (20):



14h - DJ



16h - Prabatukar



18h - Pablo Reis



20h - Kenedy Melo



22h - Índio e a Tribo do Reggae