Prefeitura de Saquarema realizou final de concurso musical na última quinta-feira (17) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/10/2024 17:06

Saquarema - A Casa do Educador, no bairro Porto Novo, foi o cenário da final do concurso “A Voz de Saquarema”, na última quinta-feira (17), evento que reuniu 18 finalistas da rede municipal de Educação. Aberto ao público, o concurso realizado pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, teve como objetivo descobrir novos talentos musicais e promover maior integração entre a comunidade escolar.

Ao todo, 70 alunos participaram das eliminatórias do concurso. Os finalistas foram distribuídos em seis categorias, que encantaram a plateia e o corpo de jurados com performances de músicas da MPB, pop, sertanejo e gospel. As apresentações foram avaliadas em três critérios principais: afinação, presença de palco e dicção.

No fim, os vencedores de cada categoria foram premiados com um smartphone, como forma de incentivo e reconhecimento ao seu talento.

Confira a lista dos vencedores:

Kids Gospel: Ayumi Marins da Silva Carvalho (E.M. Maria Luiza de Amorim)

Kids Popular: Lira Lima Lucas da Rocha (C.M.E. Padre Manuel)

Jovem Gospel: Lizlaine da Silva Nascimento (E.M. José Bandeira)

Jovem Popular: Isabela de Carvalho Garcia (E.M. Jardim Ipitangas)

EJA Gospel: Claudia Conceição Pereira (E.M. Paulo Luiz Barroso de Oliveira)

EJA Popular: Kamilly Victoria Leite da Silva (E.M. Paulo Luiz Barroso de Oliveira)