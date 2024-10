Ecossistema de Saquarema é destaque em exposição no Jardim Botânico do Rio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/10/2024 16:02

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, participou, no sábado (19) e domingo (20), das programações da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento foi realizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, instituição que promove, realiza e divulga pesquisas científicas, conserva e valoriza a biodiversidade, e realiza atividades que integram a ciência, educação, cultura e natureza.