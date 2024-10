Caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema) - Divulgação / Polícia Civil

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (17), um homem pelo crime de furto qualificado. Ele foi preso em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após trabalho integrado de inteligência.



A ação contou com o apoio de uma concessionária, que constatou uma ligação clandestina desviando a água e impossibilitando a medição pelo hidrômetro, no estabelecimento de propriedade do homem. A irregularidade foi confirmada pela perícia técnica realizada no local.

O homem não teve a identidade revelada.