Prefeitura de Saquarema adere ao Projeto Quintais Produtivos com foco na agricultura familiarDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/10/2024 17:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, firmou uma importante parceria com o Projeto Quintais Produtivos. A ação conjunta entre o Sebrae e a Fundação Banco do Brasil visa promover práticas agrícolas mais sustentáveis, com ênfase em lideranças femininas, nas cidades de Saquarema, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



Com duração de 24 meses, o projeto irá trabalhar com 600 produtores rurais das três cidades e ao longo do projeto, 150 famílias serão escolhidas para receber todo o apoio necessário para a construção de quintais produtivos. Os participantes também receberão treinamentos que abrangem técnicas de produção, marketing, vendas e administração financeira, com o objetivo de melhorar suas funções.



As primeiras reuniões de planejamento e sensibilização dos produtores rurais, assentamentos e comunidades quilombolas já começaram neste mês de outubro nos três municípios.

A iniciativa é 100% financiado pelo Sebrae e pela Fundação Banco do Brasil e tem o potencial de transformar a vida de pequenos produtores, especialmente mulheres, que desempenham papel central no projeto, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a sustentabilidade no campo, além disso, o projeto também visa promover o crescimento da agricultura familiar no município.