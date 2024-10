Prefeitura de Saquarema realiza Outubro Rosa Pet - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/10/2024 16:13

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, está realizando a campanha Outubro Rosa Pet que, assim como a versão humana, busca a conscientização e prevenção do câncer de mama em cães e gatos. A doença pode acometer ambos os sexos, porém a maior incidência de câncer de mama é nas fêmeas.



Umas das principais formas de prevenção é a castração antes ou logo após o 1° cio. Isso diminui o risco de desenvolvimento de tumores de mama. Estima-se que animais castrados antes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver a doença, enquanto após os 6 anos, as cadelas têm até 50% de chances e as gatas, cerca de 86%. Consulta periódica ao médico veterinário também é outra medida de prevenção, pois o diagnóstico precoce é o melhor aliado para um tratamento bem sucedido.



Atualmente, existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Medicamentos que inibem o cio, obesidade e idade avançada são alguns dos sinais que os tutores devem prestar atenção. Caroços na região das mamas do animal, inchaço ou dilatação na área mamária da cadela, dores e aumento de temperatura na região das mamas, presença de secreções nas mamas com odor desagradável são sintomas de câncer de mama nos pets.



O diagnóstico é realizado pelo médico veterinário em consulta. Caso haja suspeita de câncer de mama, o profissional pode solicitar alguns exames para determinar a conduta em relação ao tratamento.



Para conscientizar tutores de animais sobre a necessidade de diagnóstico precoce, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais realizará atividades de quarta (23) a sexta-feira (25), às 9h, nas unidades de atendimento veterinário. Haverá rodas de conversa sobre o diagnóstico e prevenção da doença, além de marcação de castração gratuita.



As ações acontecerão nesta quarta-feira (23) na Clínica Veterinária de Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (24) no Consultório Veterinário de Jaconé, e nesta sexta-feira (25) na Clínica Veterinária de Bonsucesso.