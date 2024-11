Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá dois espetáculos no final de semana - Divbulgaçao/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/11/2024 19:27

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, terá duas peças de teatro na programação deste final de semana.

No sábado (23), às 19h, o espetáculo “Ela Confiou na Vida”, um romance espírita de Zíbia Gasparetto com adaptação de Antonio Martins. A direção é de Beto Sannves e Marlon Gomes, no elenco estão Antonio Martins, Marlon Gomes, Sandra França, Marcos Machado, Fabiana Santos, Nayara Moreno, Ruan Carlos e Allan Antunes e a produção é da LaborArte Produções.Os ingressos já estão disponíveis no Sympla por R$ 60,00 (+ R$ 6,00 taxa) e R$ 30,00 (+ R$3,00 taxa) + 1kg de alimento não perecível (ingresso solidário). Também podem ser obtidos no Aloha Sushi (Centro - Em frente à Delegacia Municipal) e na Shilo Pizzaria (Bacaxá - Rua Pereira). A classificação etária é livre.Já no domingo (24), às 19h, será a vez da peça “O Inspetor Geral”. Adaptação da famosa peça russa de Nicolai Gogol, o espetáculo conta a história passada numa cidadezinha do interior, administrada por políticos incompetentes e corruptos, onde corre a notícia de que um inspetor está para chegar, a fim de instaurar uma sindicância. Surge um forasteiro que, confundido com o esperado visitante, passa a se aproveitar da situação.A direção e adaptação são de Marlíria Flávia e no elenco estão Alicia Pedrana, Denise Munhoz, Fátima Souza, Malu Ferreira e Priscila Zidan. O espetáculo conta com a participação especial de Ítalo Elcio e da Divertissement de Danças. A fotografia é de Tales Santos e a sonoplastia e iluminação de Charles Souza.A classificação etária é livre e os ingressos podem ser obtidos por R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia entrada), através de Chave Pix e-mail morgana42002@yahoo.com.br, com envio de comprovante para (21) 992819412 (Marlíria Flávia Coelho da Cunha), ou na Daumas Academia, na Avenida Vilamar - 276 B, em Itaúna.O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.