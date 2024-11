Prefeitura de Saquarema disponibiliza novas 1.030 bolsas integrais de estudo para Ensino Superior - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/11/2024 18:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está disponibilizando novas 1.030 bolsas integrais de estudo, para Ensino Superior do Programa Conexão Universitária (COUNI), sendo 30 para o curso de medicina, 920 para outras graduações e 80 para EAD Síncrono – Ensino à Distância.

Serão oferecidas vagas para os cursos de arquitetura, comunicação social, vários ramos de engenharia, ciências da computação, design de moda, direito, marketing, gastronomia, odontologia, relações internacionais, psicologia e até inteligência artificial, entre outros. Os cursos estarão disponíveis nas seguintes instituições de ensino: Unilasalle, Anhanguera, Veiga de Almeida, Unifeso, Estácio de Sá e Universidade de Vassouras.

As inscrições

As inscrições deverão ser feitas via Internet, por meio do portal do Programa COUNI , a partir desta segunda-feira (25), às 8h, até o dia 9 de dezembro, às 17h.

Para se inscrever, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: Identidade, CPF, Título de Eleitor ou Certidão de Quitação Eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de escolaridade e comprovante de residência dos últimos 5 anos em Saquarema.

Das vagas disponibilizadas, 400 serão destinadas para alunos oriundos de Escola Pública ou oriundos de Instituição Privada que estudaram nos últimos três anos do ensino médio com bolsa integral de estudo e cuja renda per capita não exceda dois salários mínimos.

Outras 100 vagas serão para servidores públicos municipais estatutários da Prefeitura Municipal de Saquarema, cuja renda per capita não exceda dois salários mínimos.

Já as 530 vagas restantes serão direcionadas a candidatos de ampla concorrência, cuja renda per capita não exceda dois salários mínimos, exceto para os inscritos em medicina, cuja renda familiar será medida em proporção à renda da família, cabendo o benefício para as famílias cujo valor da mensalidade comprometa no mínimo 50% da renda familiar. Cerca de 10% do total das vagas serão reservados para pessoas com deficiência.