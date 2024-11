Cerca de 100 mil pessoas visitaram a Feira Literária de Saquarema 2024 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Cerca de 100 mil pessoas visitaram a Feira Literária de Saquarema 2024Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/11/2024 18:52 | Atualizado 22/11/2024 18:55

Saquarema - A 3ª edição da Feira Literária Internacional de Saquarema, a FLIS 2024, realizada entre os dias 11 e 20 de novembro, foi um sucesso. O evento recebeu cerca de 102 mil visitantes este ano e vendeu aproximadamente 150 mil livros. O município, que é conhecido por ser o Maracanã do Surf, se transformou na cidade da literatura, com uma feira que teve a maior estrutura já montada e também atingiu outros números históricos.

fotogaleria

A feira este ano celebrou a magia da literatura brasileira com foco na cultura indígena. Realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, no Campo de Aviação, no Centro, o festival literário conquistou o público e teve como homenageada a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara, finalista do prestigiado Prêmio Juca Pato e reconhecida por sua incansável luta em prol dos direitos dos povos indígenas.Eliane Potiguara é considerada a primeira escritora indígena do Brasil. Também é Embaixadora Universal da Paz, em Genebra, e teve seu nome indicado, após a reunião do Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, entidade ligada à ONU, para trabalhar a favor da paz mundial. Ela também é professora, escritora, poeta, ativista e empreendedora social. Com origem étnica potiguara, por parte de seus avós migrantes nordestinos, Eliane é formada em Letras e Educação, pela UFRJ, é autora de 7 livros e teve seus textos publicados em diversos sites, antologias e e-books nacionais e internacionais.Grandes nomes da literatura nacional também marcaram presença na FLIS 2024, incluindo Thalita Rebouças, Conceição Evaristo, Ondjaki, Paula Pimenta, Roseana Murray, Daniel Munduruku, Yaguarê Yamã e Bárbara Carine, vencedora do Prêmio Jabuti 2024, a premiação literária mais tradicional do Brasil.“A Feira Literária de Saquarema é mais do que um evento; é um momento de união da comunidade em torno da literatura e da cultura. Ver a cidade vibrar com a presença de renomados escritores e artistas é motivo de orgulho para todos nós. Assim como nos outros anos, nossa FLIS foi um sucesso e já está deixando saudades para a próxima edição, em 2025”, comentou a prefeita Manoela Peres.Assim como nas duas primeiras edições, os alunos da Rede Municipal de Educação receberam vouchers para a aquisição de livros dentro da feira. Todos os alunos (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA) receberam o equivalente a 200 reais para adquirir qualquer livro nos stands das 80 editoras participantes da FLIS. A inclusão também teve destaque neste ano, com a “Oficina Musical Inclusiva” e a “Contação de Histórias com Acessibilidade” garantindo atividades adaptadas para todos os públicos.O encerramento da FLIS ocorreu no Dia da Consciência Negra, com a participação da Intelectual “Diferentona” Bárbara Carine, que fez uma palestra sobre suas obras “Querido Estudante Negro” e “Como Ser um Educador Antirracista”. Durante a conversa, a autora abordou a importância da educação antirracista e o fortalecimento da identidade negra no ambiente escolar, destacando como esses temas são essenciais para combater o racismo estrutural na sociedade. A cantora e compositora Bia Bedran realizou um super show para encerrar a terceira edição da FLIS 2024 com chave de ouro.