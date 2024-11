Prefeitura de Saquarema participou do Seminário sobre Educação Especial e Inclusiva na UFRRJ - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema participou do Seminário sobre Educação Especial e Inclusiva na UFRRJ Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/11/2024 19:07

Saquarema - Representantes da Prefeitura de Saquarema participaram, nesta quinta-feira (21), do Seminário Intersetorial de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, realizado na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ). O evento contou com a presença de pesquisadores renomados e autoridades de diferentes municípios, Governo do Estado e instituições federais.



A equipe técnica saquaremense foi composta pela Subsecretária de Inclusão Educacional, Helen Azevedo, além dos servidores Jorge Amaral e Márcia Freires.



Durante o Seminário, foi criado o Fórum Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o que representa um marco histórico para o Rio de Janeiro e uma ação pioneira no país. O Fórum tem por objetivo fortalecer parcerias, criar políticas públicas na área da Educação Inclusiva e elaborar documentos e diretrizes de implantação dessas políticas em cada município. Além disso, o fórum busca fortalecer o setor de educação especial no âmbito de cada cidade do estado.



Mais inclusão em Saquarema



Coordenadora Geral do Fórum Intermunicipal de Gestores de Educação Especial, a subsecretária municipal de Inclusão Educacional, Helen Azevedo, comemorou a oportunidade de Saquarema participar deste momento histórico. “É muito gratificante poder colocar Saquarema como um município que contribui significativamente para o debate da educação inclusiva em todo o Estado. Estamos avançando bastante no tema e a Rede Municipal de Educação de Saquarema está evoluindo, buscando atender todas as necessidades que surgem para promover maior inclusão dos estudantes”.