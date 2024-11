Prefeitura de Saquarema entrega mais 180 diplomas para formandos do Centro de Capacitação Vinicius Vidal França - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema entrega mais 180 diplomas para formandos do Centro de Capacitação Vinicius Vidal FrançaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/11/2024 19:03

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema entregou, na terça-feira (19), 180 diplomas aos alunos dos cursos do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. A formatura foi realizada às 18h, na Casa do Educador.

fotogaleria

O evento contou com a presença dos alunos e seus familiares, além da prefeita Manoela Peres; do ex-secretário de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres, do atual subsecretário, Raphael Coutinho, da diretora-geral do Centro de Capacitação, Daniela Borges; da pedagoga do SENAI, Marcelle Brito; e da dnalista de Responsabilidade Social do SESI, Priscila Wilemen - que compuseram a mesa.Foram contempladas as turmas dos cursos de Confeccionador de Bolsas de Tecido, Operador de Sistemas Operacionais de Rede, Eletricista de Automóveis, Operador de Computador, Instalador de Drywall, Costureiro Industrial e Auxiliar de Padaria e Confeitaria, cursos que tiveram de 3 a 5 meses de duração.No ano de 2024 foram entregues pelo Centro 300 diplomas de cursos de capacitação. Ainda em novembro e até fevereiro de 2025, outros cursos, com 3 a 6 meses de duração, serão finalizados.Além do Polo Central de Bacaxá, no bairro São Geraldo, e das Unidades Móveis (carretas), baseadas no Porto da Roça, uma nova unidade já se encontra com cursos ativos em Jaconé, na Rua 97 com 13, em frente à Praça Guilherme Menezes Rangel.