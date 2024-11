Prefeitura de Saquarema realizou a cerimônia de Hasteamento da Bandeira Azul na Praia de Itaúna - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizou a cerimônia de Hasteamento da Bandeira Azul na Praia de ItaúnaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/11/2024 19:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizou, na tarde da quinta-feira (21), na Praia de Itaúna, a cerimônia de Hasteamento da Bandeira Azul, considerada a mais alta chancela, em nível mundial, de que o local possui uma boa gestão ambiental e qualidade para os banhistas.

fotogaleria



O selo, válido até 2025, destaca locais comprometidos com a sustentabilidade e práticas de conservação rigorosas, reforçando a importância do desenvolvimento responsável, tanto para a qualidade de vida dos moradores, quanto para a atração de turistas que buscam, cada vez mais, cidades focadas na preservação do meio ambiente.

O selo, válido até 2025, destaca locais comprometidos com a sustentabilidade e práticas de conservação rigorosas, reforçando a importância do desenvolvimento responsável, tanto para a qualidade de vida dos moradores, quanto para a atração de turistas que buscam, cada vez mais, cidades focadas na preservação do meio ambiente.

Presente na cerimônia, a Prefeita Manoela Peres, que fez o hasteamento da bandeira, falou sobre o caminho que a cidade tem percorrido. “Esse selo, esse reconhecimento internacional, mostra que a nossa gestão está no caminho certo construindo uma cidade dinâmica, moderna e que respeita o meio ambiente. Crescimento com sustentabilidade é o nosso norte”, afirmou a Prefeita.



A renovação do selo internacional é decorrente das ações de educação ambiental e conservação que garantiram a limpeza da praia de Itaúna e a alta qualidade da água do mar, atendendo aos padrões de balneabilidade exigidos pelo programa.



A cerimônia também contou com a presença de ambientalistas, moradores e turistas, além de representantes do município, como o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Raphael Castro, que comemorou. “A Bandeira Azul é fundamental para fomentar o turismo. O visitante procura cada vez mais lugares sustentáveis e que respeitem e fomentem as culturas locais”.



A Bandeira Azul



O Programa Bandeira Azul está presente em 50 países. No Brasil, são 49 certificações, incluindo praias, marinas e o trecho das pedras, na Praia de Itaúna. Os locais premiados precisam comprovar, anualmente, o cumprimento dos 34 critérios estabelecidos pela Foundation for Environmental Education (FEE).