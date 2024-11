Prefeitura de Saquarema realiza Feira do Empreendedorismo Feminino neste final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/11/2024 17:26

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, neste final de semana, a Feira de Empreendedorismo Feminino. O evento, que celebra a criatividade, determinação e o empoderamento das mulheres saquaremenses, acontecerá na lateral da Praça Casa da Pedra, na Rua da Praia, em frente à Pousada Canto da Vila. A entrada é gratuita.

A feira contará com a comercialização de produtos artesanais exclusivos, bem como de artigos de moda e acessórios. Também haverá oferta de gastronomia e serviços variados.

Na sexta-feira (29), o evento estará aberto das 18h às 22h. Já no sábado (30) e domingo (1/12), o funcionamento será das 15h às 22h.

Confira a programação a seguir:

Sexta-feira (29): Apresentação do Balé Municipal, às 18h. Música ao vivo, a partir das 20h, com show da cantora Érica Vidal.

Sábado (30): Aulão de dança com o prof. Welitinho, às 16h. Música ao vivo, a partir das 18h, com show do cantor Gabriel Oliveira.

Domingo (1/12): Aulão de dança com a profª Marta Silva, às 16h. Música ao vivo, a partir das 18h, com show do cantor Lucas Colocci.