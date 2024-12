Inscrições estão abertas em Saquarema para cinco editais de fomento à Cultura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/12/2024 09:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu cinco novos editais de chamamento público da Lei Aldir Blanc de fomento à Cultura. Os editais, voltados aos agentes culturais com personalidade física, jurídica ou coletivos culturais, realizados com base na Lei nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, são os seguintes:

- Edital de Chamamento Público nº 001/24: Apoio financeiro para 27 artistas que possuam tempo de atuação de até um ano e/ou que nunca tenham sido contemplados em editais culturais do Município de Saquarema, no montante de R$ 27 mil, com valor, por projeto selecionado, de R$ 1 mil, com incidência de impostos no recebimento dos recursos. Informações completas no link.

- Edital de Chamamento Público nº 002/24: Concessão de apoio financeiro para 8 espaços culturais cadastrados e que se comprometam a realizar atividades artísticas e culturais dentro deste período, visando promover e democratizar a cultura para todos os cidadãos do Município de Saquarema, no montante de R$ 128 mil, com valor, por projeto selecionado, de R$ 16 mil, com incidência de impostos no recebimento dos recursos. Informações completas no link.

- Edital de Chamamento Público nº 003/24: Concessão de apoio financeiro para duas instituições culturais, sem fins lucrativos, e 30 fomentos a artesãos, mediante apoio financeiro, visando incentivar iniciativas de promoção e democratização da cultura para todos os cidadãos do Município de Saquarema-RJ; do montante de R$ 160 mil, sendo no valor de R$ 20 mil, a duas instituições culturais, na condição de pessoa jurídica e sem fins lucrativos; e 30 fomentos, mediante apoio financeiro, no valor unitário de R$ 4 mil, a artesãos do Município de Saquarema, na condição de agentes culturais, como pessoas físicas. Informações completas no link

- Edital de Chamamento Público nº 004/24: Concessão de 50 bolsas artísticas e culturais, no valor de R$ 1.415,79. Informações completas no link.

- Edital de Chamamento Público nº 005/24: Concessão de apoio financeiro para 20 fomentos no valor unitário de R$ 10 mil e 10 fomentos no valor unitário de R$ 5 mil, a projetos que tenham atuação nos seguintes segmentos: artes cênicas, artes visuais, produção cultural, cultura afro, cultura popular, cultura urbana, literatura, música e/ou patrimônio cultural. Informações completas no link