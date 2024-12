Prefeitura de Saquarema oferece mais três cursos profissionalizantes gratuitos para os moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/12/2024 11:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, está abrindo inscrições para mais três cursos profissionalizantes dirigidos aos moradores do município: Costureiro de Produção de Lingerie, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos e Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica. Os cursos terão inscrições abertas nesta segunda (16) e terça-feira (17), pelo aplicativo Colab, que pode ser baixado no Google Play ou na Apple Store, e as aulas serão iniciadas em 6 de janeiro de 2025.

Os cursos

O curso de Costureiro de Produção de Lingerie terá a confirmação de inscrição, dia 19 de dezembro, presencialmente, no Polo de Bacaxá, na Rua Tiá Melo, 25, em São Geraldo, onde também serão realizadas as aulas. O curso terá carga horária de 324 horas (81 dia úteis) e serão disponibilizadas 14 vagas por turma, nos turnos da tarde e da noite. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e nível de escolaridade mínima até o 5º ano do Ensino Fundamental.

O curso de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos terá a confirmação de inscrição, dia 19 de dezembro, presencialmente, no Polo de Bacaxá, na Rua Tiá Melo, 25, em São Geraldo, onde também serão realizadas as aulas. O curso terá carga horária de 224 horas (56 dias úteis) e serão disponibilizadas 20 vagas por turma, nos turnos da manhã, tarde e noite. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima até o 9º ano do Ensino Fundamental.

Já o curso de Instalador de Refrigeração e Climatização Doméstica terá sua confirmação de inscrição, dia 19 de dezembro, no Polo de Jaconé, na Rua 13 com 97 - em frente a praça Guilherme Menezes Rangel. As aulas também serão realizadas neste polo e o curso terá carga horária de 324 horas (81 dias úteis), com a disponibilização de 20 vagas por turma, nos turnos da tarde e da noite. Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima até o 7º ano do Ensino Fundamental.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e, com esses novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 41 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, já foram promovidos 45 cursos. Desde 2018, quase 12 mil alunos foram formados pelos dois centros de capacitação profissional mantidos pela Prefeitura.