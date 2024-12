Saquarema inaugura a primeira Sala do Empreendedor do Produtor Rural no estado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inaugura a primeira Sala do Empreendedor do Produtor Rural no estadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/12/2024 15:12

Saquarema - Para além do surfe que a tornou famosa, Saquarema tem a agricultura e a pesca como vocações. O município tem 1,3 mil propriedades rurais, 870 produtores cadastrados na Prefeitura e cerca de mil pescadores na Colônia Z-24. Para atender a esse público e a todos os empreendedores da zona rural, foi inaugurada na terça-feira (10), a Sala do Empreendedor do Produtor Rural de Saquarema, a primeira deste tipo no estado do Rio de Janeiro.