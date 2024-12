Saquarema vai sediar a última etapa do Challenger Series - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/12/2024 16:18

Saquarema - A World Surf League - WSL anunciou o calendário de 2025 do Challenger Series. A competição será uma das mais importantes na segunda metade da temporada. Pelo terceiro ano consecutivo, Saquarema vai sediar a última etapa do Challenger Series, fechando a lista dos 10 homens e 7 mulheres classificados para o World Surf League (WSL) Championship Tour (CT), na Praia de Itaúna, de 11 a 19 de outubro.

O Challenger Series é a disputa para entrar na elite da World Surf League. Em 2025, serão cinco etapas, em cinco países, e o formato continua com 80 surfistas na competição masculina e 48 na feminina. A novidade é Newcastle abrindo a temporada na Austrália. Depois segue para a África do Sul, Estados Unidos, Portugal e o encerramento será no Brasil, na cidade de Saquarema, como em 2023 e 2024.

1ª etapa: 02 a 08 de junho – Merewether Beach, Newcastle, Austrália

2ª etapa: 30 de junho a 06 de julho – Willard Beach, Ballito, KwaZulu-Natal, África do Sul

3ª etapa: 29 de julho a 03 de agosto – Huntington Beach, Califórnia, Estados Unidos

4ª etapa: 29 de setembro a 05 de outubro – Praia de Ribeira D´Ilhas, Ericeira, Portugal

5ª etapa: 11 a 19 de outubro – Praia de Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil

Retorno sem igual

“É um orgulho para a nossa cidade ser o único local no planeta a receber três competições diferentes da WSL, em torneios de relevância mundial. Nossa cidade recebe mais turistas, gera empregos e renda. Atualmente, o campeonato mundial de surf traz mais retorno e investimentos para o município do que o Carnaval ou outras festas de alta temporada. Com a confirmação de Saquarema para o calendário 2025 do CS, nossos empreendedores poderão se planejar para fazer melhorias, investimentos, contratar mais mão de obra e, assim, fazer com que a economia cresça cada vez mais”, comemorou a prefeita Manoela Peres.

“À medida que nos aproximamos da temporada 2025 do Challenger Series, a WSL está empolgada com as novas mudanças, especialmente o aumento de vagas femininas para o CT. Estamos já ansiosos para acompanhar quem vai se classificar para o CT 2026”, disse Travis Logie, Tour Manager Senior do Challenger Series na WSL.

O Challenger Series é disputado por surfistas das sete regiões da World Surf League no mundo: Austrália/Oceania, Ásia, África, Europa, Havaí/Taiti, América do Norte e América do Sul. Os 10 primeiros colocados no ranking masculino e as 7 melhores do feminino, se classificarão para o Championship Tour de 2026, para competirem no circuito que decide os títulos mundiais da temporada.