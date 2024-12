Prefeitura de Saquarema realizou uma reunião estratégica sobre Boas Práticas e Nivelamento Técnico - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2024 15:06

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, realizou, na última terça-feira (3), uma reunião estratégica sobre Boas Práticas e Nivelamento Técnico para a gestão de riscos e desastres na cidade de Saquarema. O encontro ocorreu no Gabinete e contou com a presença da Prefeita Manoela Peres, diversos secretários municipais, Defesa Civil de Saquarema e representantes da Defesa Civil Regional - REDEC Baixada Litorânea R9, incluindo o Coordenador Geral, Tenente-Coronel Bombeiro Marcos Rodrigo Neiva da Silva, e a Capitã Bombeiro Carmem Costa.

O principal objetivo da reunião foi fortalecer a colaboração entre os órgãos envolvidos e alinhar os protocolos de resposta a emergências, promovendo uma gestão mais eficiente e integrada frente aos desafios climáticos e ambientais.Durante a reunião, foram debatidos temas prioritários, tais como chuvas torrenciais, alagamentos e deslizamentos, incêndios florestais, secas e estiagem, Plano Verão 2024/2025, projeto PROEIS Bombeiros, instalação de abrigos temporários e o Plano de Contingências do Município. Um dos destaques do encontro foi o anúncio da realização do 1º Simulado Regional de Desastres, programado para o dia 12 de dezembro, na Casa do Educador, localizada no bairro do Porto Novo."A Defesa Civil é um órgão de extrema importância para a nossa cidade. Muito mais do que a atuação em casos de desastres, ela atua principalmente na prevenção de ocorrências no nosso município. Agradeço o empenho de cada agente da nossa Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, que tanto se dedicam para que a nossa cidade esteja segura para moradores e turistas", afirmou a prefeita Manoela Peres.Em casos de emergência, a população de Saquarema deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e com a Defesa Civil Municipal pelo número (22) 99211-5580. Além disso, a Prefeitura publica constantemente avisos e alertas nas redes sociais do Município (Instagram e Facebook).