Saquarema inicia a campanha contra abandono de animais em dezembroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/12/2024 17:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema iniciou a campanha Dezembro Caramelo, que visa conscientizar a população contra o abandono de animais. Para fazer valer a iniciativa, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, está, neste mês de dezembro, colocando em prática várias ações vinculadas à campanha e aos seus objetivos.



O mês e o nome



Dezembro é o mês no qual se registra o maior número de animais abandonados por ocasião das férias e das festas de final de ano. Daí, a escolha do mês para a realização da campanha. Já o nome adotado está atrelado ao fato de caramelo ser a cor predominante da maioria dos animais abandonados, os sem raça definida, popularmente conhecidos como vira-latas caramelo.



As ações



A Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais preparou diversas ações pela cidade para alcançar o maior número de moradores:



Sábado (7) - Secretaria Itinerante, no Bairro Rio Seco, com serviços de limpeza de olhos e ouvidos, corte de unha, microchipagem, vacinação antirrábica e agendamento de castração;



Quarta-feira (11) - Campanha Dezembro Caramelo na Unidade de Sampaio Corrêa, com os serviços de limpeza de olhos e ouvidos, corte de unha, microchipagem, vacinação antirrábica, agendamento de castração e atendimento veterinário;



Domingo (15) - Campanha de Adoção de Animais - em frente à Igreja de Santo Antônio, em Bacaxá;



Segunda-feira (16) - Campanha Dezembro Caramelo na Unidade de Bonsucesso, com serviços de limpeza de olhos e ouvidos, corte de unha, microchipagem, vacinação antirrábica, agendamento de castração e atendimento veterinário;



Quarta-feira (18) - Campanha Dezembro Caramelo na Sede da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, em Jaconé, com os serviços de limpeza de olhos e ouvidos, corte de unha, microchipagem, vacinação antirrábica, agendamento de castração e atendimento veterinário.



A Campanha Dezembro Caramelo também realizará ações de conscientização e agendamento de castração nas salas de espera nos postos de Estratégia de Saúde da Família:

Terça-feira (10) - ESF Jardim Ipitangas;

Quinta-feira (12) - ESF Água Branca;

Terça-feira (17) - ESF Palmital;

Quinta-feira (19) - ESF Bacaxá;

Segunda-feira (23) - ESF Sampaio Corrêa.



Haverá, ainda, realização de jogos (com brinde para quem acertar), bem como orientação veterinária, na praia de Itaúna (trecho Bandeira Azul) nos dias 14, 21 e 28. Já nas vias de acesso à cidade, a Blitz Caramelo distribuirá brindes e informativos nas sextas-feiras, dia 13, em Jaconé, dia 20, em Bacaxá e, dia 27, em Sampaio Corrêa.



Todos podem participar apoiando as campanhas de adoção, adotando animais sem raça definida e denunciando abandono e maus tratos de animais, pelo e-mail smda.denuncia@gmail.com.