Prazo para Cadastro Unificado das Creches em Saquarema se encerra neste domingo (8) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prazo para Cadastro Unificado das Creches em Saquarema se encerra neste domingo (8)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2024 14:58

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, informa que o prazo para as inscrições no Cadastro Unificado das Creches, para o ano letivo de 2025, termina no próximo domingo (8). As creches atendem crianças de 6 meses (completados até 31 de março de 2025) a 3 anos.



"Com o Cadastro Único, conseguimos organizar e planejar melhor a oferta de vagas, assegurando agilidade no processo e transparência para todas as famílias. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com uma gestão eficiente e centrada nas necessidades da população", destacou a prefeita Manoela Peres.





As inscrições devem ser feitas de forma totalmente online e os responsáveis devem ficar atentos ao preenchimento correto das informações.

"As creches desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das nossas crianças, oferecendo um ambiente seguro e estimulante onde elas podem aprender, interagir e crescer com qualidade. Garantir esse acesso é investir no futuro de Saquarema", ressaltou a prefeita Manoela Peres.



Documentos necessários



- Nome completo e data de nascimento do responsável;

- RG e CPF do responsável e do candidato;

- Endereço completo com CEP;

- Dados da criança (certidão de nascimento, sexo, cor/raça, entre outros);

- Declarações sobre restrições alimentares, deficiências e outros fatores relevantes.



Faixa etária por creche (de acordo com a portaria 05/2024, de 30 de outubro, publicada na Edição 1542/7 do Diário Oficial)



Creche I: 6 meses até 31/03/2025;

Creche II: 1 ano até 31/03/2025;

Creche III: 2 anos até 31/03/2025;

Creche IV: 3 anos até 31/03/2025.



Os resultados do Cadastro Unificado serão divulgados em 16 de dezembro nos sites oficiais da Prefeitura e na Siseduc. Os responsáveis também receberão uma confirmação via SMS. A efetivação das matrículas estarão, entre 13 e 31 de janeiro de 2025, nas creches.

Atendimento e suporte

Para dúvidas, a Secretaria de Educação oferece atendimento via WhatsApp, pelo número (22) 99883-7307, das 9h às 17h, durante o período de cadastro.