Defesa Civil de Saquarema realizou treinamento de evacuação em escola municipal na quinta-feira (28) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Defesa Civil de Saquarema realizou treinamento de evacuação em escola municipal na quinta-feira (28)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/12/2024 17:41

Saquarema - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema realizou, na última quinta-feira (28), um importante treinamento de evacuação com a participação de profissionais da educação e alunos do Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira, no bairro Areal. A simulação, conduzida pelos agentes da Defesa Civil, envolveu os turnos da manhã e da tarde, abordando emergências como incêndios e alagamentos.

fotogaleria



O procedimento de treinamento de evacuação é necessário e vem sendo realizado em diversas instituições públicas do município, como escolas, unidades de saúde, Lar dos Idosos, entre outros pontos de grande fluxo de pessoas. O evento também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Corpo Marítimo Salvamar.



Prioridade é salvar vidas



O objetivo do exercício foi garantir uma saída ordenada e eficiente, com responsabilidades bem definidas para cada participante, com o toque do alarme de emergência e a verificação das salas para garantir que todas as pessoas estivessem sendo evacuadas corretamente. A simulação teve como prioridade salvar vidas, privilegiando a segurança de todos em situações de risco. O procedimento de treinamento de evacuação é necessário e vem sendo realizado em diversas instituições públicas do município, como escolas, unidades de saúde, Lar dos Idosos, entre outros pontos de grande fluxo de pessoas. O evento também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Corpo Marítimo Salvamar.O objetivo do exercício foi garantir uma saída ordenada e eficiente, com responsabilidades bem definidas para cada participante, com o toque do alarme de emergência e a verificação das salas para garantir que todas as pessoas estivessem sendo evacuadas corretamente. A simulação teve como prioridade salvar vidas, privilegiando a segurança de todos em situações de risco.

“Os alunos puderam conhecer os procedimentos de primeiros socorros e alguns equipamentos utilizados em emergências. O objetivo da atividade foi conscientizar sobre ações preventivas e estimular o aprendizado além da teoria, para que, em momentos de risco, todos saibam agir com segurança, tranquilidade e confiança”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Saquarema, Pedro Soares.



A preparação para emergências como essas é essencial e o evento reforçou a importância de manter as escolas seguras, promovendo a conscientização de alunos e funcionários sobre os procedimentos adequados. O treinamento contou com a participação de 777 pessoas e foi concluído com sucesso, levando 4 minutos para a evacuação programada pela manhã (simulação de alagamento) e 7 minutos e 30 segundos no período da tarde (simulação de incêndio).