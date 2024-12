Prefeitura de Saquarema está com novas vagas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/12/2024 16:02

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está com novas vagas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. Nesta rodada, 32 vagas estão sendo oferecidas para o curso de Desenvolvedor de Aplicativos, com turmas nos turnos da manhã e tarde. O curso tem carga horária total de 200 horas e será ofertado durante cinquenta dias úteis. Ao final das aulas, o aluno aprovado receberá um certificado de conclusão com chancela da FIRJAN.

As inscrições

Para se inscrever, os interessados deverão residir em Saquarema, ter concluído o Ensino Fundamental e idade mínima de 16 anos. A pré-inscrição deverá ser realizadas nesta segunda (9) e terça-feira (10), por meio de formulário disponível no Colab

A confirmação da inscrição deverá ser feita, presencialmente, na secretaria do Centro de Capacitação na quinta-feira (12), das 8h às 21h30, na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo. Já as aulas terão início no dia 16 de dezembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, na carreta da FIRJAN, no bairro Porto da Roça.

A parceria da Prefeitura com o SENAI, SENAC e FIRJAN tem sido revolucionária em nossa cidade. Centenas de moradores estão tendo a oportunidade de se capacitar, gratuitamente, para entrar mais preparados no mercado de trabalho ou para empreender e gerar empregos. Cursos como esses que a Prefeitura está oferecendo estão mudando muitas vidas e destinos aqui em Saquarema”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Com o novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 38 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos. Desde 2018, quase 12 mil alunos foram formados e capacitados pelos dois centros de capacitação profissional mantidos pela Prefeitura.