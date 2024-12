Prefeitura de Saquarema realizou o Primeiro Seminário sobre Cuidados Paliativos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizou o Primeiro Seminário sobre Cuidados PaliativosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/12/2024 16:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde, realizou na última quinta-feira (5), o Primeiro Seminário sobre Cuidados Paliativos, com o tema “Qualidade de Vida e Bem-Estar dos Pacientes Oncológicos”. A ação aconteceu no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e contou com a participação de vários profissionais da Rede Municipal de Assistência Básica, Urgência e Emergência.

Durante o encontro, houve palestras ministradas pelo Dr. Ernani Costa Mendes, que atualmente é o Coordenador dos cursos de Especialização em Cuidados Paliativos com ênfase na Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos, da Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ; pela Drª Patrícia da Silva Olário, professora e pesquisadora da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; e pela Drª Marléa Crescêncio Chagas, professora e pesquisadora da Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN, também da UFRJ. Representando o Município, esteve presente a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

Qualificando profissionais

O seminário teve como principal objetivo qualificar os profissionais da rede municipal de saúde para o tema cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, órgão ligado à Organização das Nações Unidas - ONU, cuidados paliativos são o conjunto de ações voltadas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares que enfrentam graves problemas associados às doenças crônicas ou que ameacem a vida. Esse modelo de cuidados ocorre com a prevenção e/ou alívio do sofrimento por meio de identificação precoce, buscando controlar a dor e diminuir possíveis sintomas.

O objetivo principal não é buscar a cura de forma obstinada, mas, sim, cuidar, além da cura, sendo esta possível ou não. É oferecer auxílio aos pacientes e familiares, bem como gerenciar complicações frequentes e sintomas difíceis, com a ação conjunta de uma equipe multiprofissional. A qualidade de vida deve ser uma busca incessante, devendo estar presente no curso das doenças crônicas geradoras de sofrimento como, também, nas doenças graves com prognóstico desfavorável e na finitude da vida.

Em Saquarema, a Prefeitura criou o Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico - CAPO. A unidade oferece diversos serviços para os pacientes, moradores de Saquarema, que estão realizando tratamento contra o câncer. O CAPO disponibiliza serviços de atendimento social, jurídico e psicológico voltados aos pacientes oncológicos, com o intuito de fortalecer os laços entre os pacientes diagnosticados, além de oferecer acolhimento, informação e maior envolvimento em atividades preventivas e sociais. Outro objetivo do Centro é esclarecer sobre os direitos do paciente com câncer e melhorar sua condição de vida, com objetivo de fortalecer sua autoestima.

O Centro de Apoio ao Paciente Oncológico funciona no mesmo endereço da Secretaria Municipal da Mulher, na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16, em Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.