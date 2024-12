Etapa do Vivo Rio Pro em Saquarema venceu a 9ª edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/12/2024 13:00

Saquarema - Realizada na praia de Itaúna, em Saquarema, de 22 a 30 de junho, a etapa do Vivo Rio Pro, apresentado por Corona 2024, organizada pela World Surf League (WSL), venceu a 9ª edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical, na categoria Evento Esportivo, que estreou nesta edição do Prêmio, com o intuito de valorizar os promotores de eventos esportivos no país.

Considerada a mais marcante da temporada, a etapa do Championship Tour da WSL em Saquarema também foi eleita, pela Revista GQ (Gentlemen's Quarterly), como um dos melhores eventos esportivos do mundo para se assistir ao vivo, além de ter sido comparada com o GP de Fórmula 1 de Mônaco e o torneio de tênis de Wimbledon.

Recorde financeiro e de público

Recentemente, a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, classificou a etapa do Vivo Rio Pro, realizada no município, como o mais importante evento local, superando inúmeros outros que vêm sendo realizados na cidade. “A cada ano Saquarema se prepara mais e melhor para receber a etapa do mundial de Surf. A edição deste ano movimentou R$ 159 milhões, um aumento de 64% em relação à edição anterior, com cerca de 350 mil pessoas presentes que lotaram a rede hoteleira e movimentaram a economia local, com reflexos positivos em todo o comércio, principalmente nos bares, restaurantes e espaços de lazer”, comemorou a prefeita.

De acordo com estudo da EY - Ernst & Young Global Limited, multinacional responsável por analisar impactos de grandes eventos, a etapa brasileira do WSL gerou quase 1.800 empregos, de forma direta e indireta, na cidade e no Estado.

A premiação

O evento de premiação, que homenageou a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, foi realizado na noite da terça-feira (10), no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro. Na categoria Evento Esportivo, concorreram ao Prêmio deste ano, com o Vivo Rio Pro, a NFL – Semana do Game (futebol americano) e o Rio Open (tênis). Os finalistas foram selecionados por uma comissão constituída por representantes da Sou do Esporte, da BandSports, Máquina do Esporte e Lance!, com base no alcance de mídia, atendimento ao cliente, experiência do público e ativação de patrocinadores.