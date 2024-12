Moradores de Saquarema ganham mais uma creche municipal, desta vez em Jaconé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/12/2024 15:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, inaugurou nesta quinta-feira (12), a Creche Municipal Padre Rodrigo Neves, localizada na Rua 72, no bairro de Jaconé.

A nova creche chega para ampliar a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. A unidade conta com 838,6 m² de área construída, 5 salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais. A creche foi construída no sistema modular, que utiliza peças pré-moldadas de concreto que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação. Aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar.”Esta inauguração é especial. Estamos homenageando um homem que marcou a história da nossa cidade. Padre Rodrigo era querido por todos e poder homenageá-lo, nesta grande creche, nos alegra ainda mais”, afirmou a prefeita Manoela Peres.Esta é a 6ª creche inaugurada pela Prefeitura de Saquarema no ano de 2024, proporcionando mais conforto e comodidade aos alunos e seus responsáveis, que contam cada vez mais com a existência dessas unidades de ensino na proximidade de suas residências. Saquarema conta hoje com 43 creches e casas creche aptas a atender os alunos em idade de berçário e creche.