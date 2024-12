Saquarema oferece cursos profissionalizantes para moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/12/2024 22:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, está disponibilizando mais três cursos gratuitos para os moradores de ambos os sexos da cidade: Cabeleireiro, Barbeiro e Maquiador.

As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo COLAB (que pode ser baixado no Google Play ou na Apple Store), de 2 a 7 de janeiro, e a confirmação da inscrição deve ser realizada, presencialmente, nos dias 13 e 14 de janeiro, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139 – antigo Free Bank, em Bacaxá, local onde também serão realizadas as aulas.

A documentação necessária para a inscrição é a seguinte: RG e CPF (cópias), 2 fotos 3x4, comprovante de residência e comprovante de escolaridade até o 9º ano do Ensino Fundamental.

Para o Curso de Cabeleireiro, a ser iniciado em 20 de janeiro, estão sendo oferecidas 35 vagas nos turnos da manhã e da noite, com aulas de segunda a quinta-feira. Para o curso de Barbeiro, também com início em 20 de janeiro, são 18 vagas no turno da tarde, com aulas às segundas e quartas-feiras. Já para o curso de Maquiador, a oferta é igualmente de 18 vagas, com aulas no turno da tarde, às terças e quintas-feiras, e início em 21 de janeiro.

Com esses três, já são em número de 44 os cursos gratuitos disponibilizados pela Prefeitura de Saquarema, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Desde 2018, quase 12 mil alunos foram formados pelos dois centros de capacitação profissional mantidos pela Prefeitura.