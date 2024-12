Prefeitura de Saquarema informa o resultado do Cadastro Unificado das Creches Municipais para 2025 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema informa o resultado do Cadastro Unificado das Creches Municipais para 2025Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/12/2024 22:58

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, informa o resultado do Cadastro Unificado das Creches Municipais para o ano letivo de 2025.

A efetivação da matrícula deverá ser feita de 13 a 31 de janeiro de 2025, na unidade escolar na qual o aluno foi contemplado.

Para realizar a matrícula, os pais ou responsáveis devem levar a documentação completa. A matrícula só será efetivada com a apresentação dos documentos e somente pelo responsável legal do aluno.

É a seguinte a documentação necessária (original e xerox) para efetivação da matrícula, segundo o regimento básico da Rede Municipal de Ensino e Lei 1.511 de 10/10/2016:

I – Documento atualizado que comprove a necessidade de atendimento especializado, se for o caso;

II – Fotocópia da carteira de vacinação atualizada;

III – Fotocópia da Certidão de Nascimento;

IV – Fotocópia da Carteira de Identidade do responsável do aluno;

V – 2 fotos (3X4) recentes;

VI – Fotocópia do Comprovante de Residência;

VII – Comprovante do tipo sanguíneo;

VIII – Comprovação de trabalho do responsável do aluno (cópia da carteira de trabalho ou declaração de vínculo empregatício).

Saquarema conta hoje com 43 creches e casas creche aptas a atender os alunos em idade de berçário e creche.