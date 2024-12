Guarda Ambiental de Saquarema ministra palestra para os municípios vizinhos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Guarda Ambiental de Saquarema ministra palestra para os municípios vizinhosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/12/2024 22:54

Saquarema - O trabalho realizado pela Guarda Ambiental de Saquarema vem sendo compartilhado com os municípios vizinhos. Na semana passada, a Guarda Municipal de Tanguá convidou a Guarda de Saquarema para ministrar uma palestra sobre Manejo de Animais Silvestres, para os participantes do curso de formação das Guardas Municipais de Rio Bonito e Miguel Pereira. A capacitação foi realizada na última quinta-feira (12), em Rio Bonito, e contou com a presença de 51 agentes.



fotogaleria

O evento teve como objetivo apresentar aos alunos alguns animais que fazem parte da rotina de resgate, mostrando hábitos, habitat, alimentação e como funciona o manejo dessas espécies.



Prática constante



A Guarda Ambiental de Saquarema mais uma vez serviu de modelo para outros municípios. Sua experiência, infraestrutura e as ações realizadas servem de exemplo para a região. Por conta disso, a sede da Guarda tem recebido visitas de representantes de outras cidades, interessados em conhecer o funcionamento e participar das ações de capacitação oferecidas.



Além dos cursos e palestras frequentados pelos agentes, a prática constante vem formando profissionais com grande experiência. Somente no mês de novembro, os agentes da Guarda Ambiental de Saquarema resgataram 167 animais silvestres, sendo o campeão de ocorrências o gambá, com 56 espécimes resgatados, embora a incidência de resgates de jacarés também tenha sido alta. Este número de novembro, somado aos dos meses anteriores totaliza 1.138 animais resgatados no ano de 2024.



Quando os animais precisam de cuidados antes de serem reinseridos na natureza, como o gambá resgatado com queimaduras em fevereiro, eles são encaminhados para os cuidados da equipe de veterinários do instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos.



À população, os agentes da Guarda Ambiental de Saquarema alertam que não se deve tentar fazer o resgate de animais silvestres por conta própria, já que a manipulação deve ser feita apenas por pessoas treinadas e com instrumentos específicos. Ao avistar um animal silvestre, a população deve entrar em contato imediato com a Guarda, através do telefone (22) 99279-0540. A recomendação é de que a pessoa evite se aproximar do espécime, devendo apenas observar sua provável localização, mantendo distância segura até a chegada do resgate.