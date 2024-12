Saquarema é destaque e recebe reconhecimento na gestão do meio ambiente no Ciclo do ICMS Ecológico 2024 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/12/2024 22:34 | Atualizado 17/12/2024 22:37

Saquarema - O município de Saquarema recebeu nesta segunda-feira (16), um importante reconhecimento pela sua gestão ambiental, na cerimônia de premiação do Ciclo do ICMS Ecológico 2024, realizada no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A cidade se destacou na gestão ambiental, cumprindo todos os requisitos necessários para se habilitar ao repasse do ICMS Ecológico, um importante recurso financeiro destinado às cidades que investem na sustentabilidade e preservação dos biomas.