Prefeitura de Saquarema inaugurou nova sede da Secretaria Municipal de Urbanismo nesta quinta-feira (26) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/12/2024 17:47 | Atualizado 27/12/2024 17:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, na quinta-feira (26), a nova sede da Secretaria Municipal de Urbanismo, que é responsável por atender às diretrizes do Plano Diretor e acompanhar a dinâmica urbana, com objetivo de reverter o processo de degradação de algumas áreas e evitar o crescimento desordenado do município.