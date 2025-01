Posto da Receita Federal em Saquarema presta diversos serviços à população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/01/2025 21:55

Saquarema - Criado e mantido pela Prefeitura de Saquarema, por meio de parceria com a Receita Federal do Brasil, o PAV (Posto de Atendimento Virtual) de Saquarema realizou, em 2024, 3.185 atendimentos, entre envio de protocolos e resolução imediata de necessidades dos contribuintes. O local é fruto de iniciativa do Poder Executivo Municipal para ofertar mais serviços à população da cidade. O funcionamento do espaço é de responsabilidade da Prefeitura, que disponibiliza os equipamentos, os funcionários e o espaço físico. Já a Receita libera o sistema para tramitação dos processos.

Os serviços

No PAV, os moradores de Saquarema podem realizar diversos serviços relativos à Receita, como inscrição de CPF; alteração de dados cadastrais do CPF; regularização de CPF; consulta de pendências fiscais de PF, PJ e imóvel rural; emissão de Certidão de Regularidade Fiscal; certidão de obra; consulta de pendências de malha fina; cópias de declarações e recibos; e emissão de DARF.

“Antes do PAV, os moradores de Saquarema precisavam ir a outros municípios da região para resolverem problemas junto à Receita Federal. Hoje, com o posto de atendimento montado pela Prefeitura, as pessoas físicas e jurídicas, bem como os contadores e demais profissionais, possuem uma unidade que presta os serviços mais importantes e buscados no sistema da Receita. Com o PAV, oferecemos mais rapidez, comodidade e agilidade para o cidadão”, informou o secretário municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Ramalho.

O Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal de Saquarema está localizado no prédio da Central do Cidadão, na Avenida Saquarema, nº 5.481, em Bacaxá, próximo ao Terminal Rodoviário do Horto. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.