Prefeitura de Saquarema iniciou o projeto EPES 40 TechDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/01/2025 17:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema iniciou o projeto EPES+40 Tech. A ação busca combater o analfabetismo digital em pessoas, moradoras da cidade, com mais de 40 anos de idade. As aulas serão oferecidas na Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema - EPES, situada no Fly Shopping, na Rodovia Amaral Peixoto, km 71, em Bacaxá.

Embora a tecnologia digital esteja amplamente difundida em nossa sociedade, o analfabetismo digital ainda é uma realidade que ainda atinge muitas pessoas ao redor do mundo. Esse desafio não é apenas local, é global, e Saquarema se destaca ao dar um passo importante para mudar essa realidade que também é local.Pensando nisso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Casa Brasil, deu início a uma iniciativa transformadora para promover a inclusão digital em nossa cidade. O projeto EPES+40 Tech chega para marcar uma nova fase de empoderamento e aprendizado, especialmente para as pessoas com mais de 40 anos, que frequentemente encontram barreiras no mundo digital. Nesta semana, a prefeita Lucimar Vidal participou da aula inaugural da primeira turma do projeto.“Estou feliz em participar deste momento de grande importância. Hoje, a tecnologia está avançando rapidamente e não podemos deixar que as pessoas fiquem para trás. Por isso, iniciamos este projeto. O EPES 40+ Tech atenderá um grupo que por muitas vezes não tem acesso às novidades tecnológicas e, por conta disso, ficam excluídos do mercado de trabalho. Agora, poderemos suprir essa demanda e apresentar as principais plataformas digitais que são utilizadas em nossa sociedade, tudo de uma forma bem didática para os adultos e idosos”, disse Lucimar.O EPES+40 Tech faz parte da contrapartida social da Casa Brasil com a Prefeitura de Saquarema. Ao longo deste ano, o projeto oferecerá 300 vagas para pessoas com mais de 40 anos, com foco no nivelamento digital, proporcionando aos participantes conhecimentos essenciais sobre programação, empreendedorismo e as ferramentas tecnológicas que hoje são essenciais para o dia a dia e o mercado de trabalho.Em um mundo cada vez mais digital, aqueles que não dominam as ferramentas tecnológicas ficam à margem de uma série de oportunidades. Seja para se comunicar, aprender, empreender ou acessar serviços, a falta de familiaridade com a tecnologia pode ser um obstáculo significativo. O EPES+40 Tech surge como uma resposta a essa lacuna, permitindo que os participantes adquiram as habilidades necessárias para navegar no universo digital com confiança.O projeto visa, mais do que ensinar o uso de dispositivos e softwares, proporcionar a verdadeira inclusão digital. Queremos que cada participante se sinta preparado para enfrentar os desafios da modernidade, independentemente da sua idade. Afinal, nunca é tarde para aprender e crescer.O projeto oferecerá vagas para pessoas com mais de 40 anos interessadas em aprender mais sobre o universo digital. Para garantir a sua participação, basta entrar em contato, presencialmente, com a Secretaria da Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema para obter todas as informações necessárias.Atualmente, a EPES já possui 300 alunos da Rede Municipal de Educação que desenvolvem atividades voltadas à programação digital e ao empreendedorismo. Com ciclos de formação com dois anos de duração, a unidade capacita os alunos para ingressarem em um mercado de trabalho cada vez mais amplo e tecnológico. Além de fornecer habilidades técnicas essenciais, a EPES também está focada no desenvolvimento do pensamento crítico, na resolução de problemas e no trabalho em equipe.