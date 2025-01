Fim de semana terá show gratuito de Leoni durante o Festival de Verão em Saquarema - Carolina Warchavsky

Publicado 15/01/2025 17:53 | Atualizado 15/01/2025 17:54

Saquarema - Após o sucesso do show da banda Maneva, na última sexta-feira (10), a Prefeitura de Saquarema seguirá com a programação do Festival de Verão 2025. Em sua 9ª edição, o evento traz muita música e esportes para moradores e turistas que visitam Saquarema na estação mais quente do ano.

O segundo final de semana contará com o show do músico Leoni. Cantor, compositor e escritor brasileiro, Leoni começou a tocar contrabaixo aos 16 anos, quando formou com amigos da escola o seu primeiro grupo de rock, chamado Chrisma. Em 1981, iniciou como baixista e principal compositor da banda Kid Abelha, juntamente com George Israel, Paula Toller, Alessandro Gonçalves, que era baixista, e mais tarde Bruno Fortunato.Em 1993, partiu para a carreira solo lançando a canção “Garotos II” num estilo pop/rock, que se manteve seis meses nas paradas de sucesso em todo o país, o que já havia acontecido outras dezesseis vezes, como com “Fixação“, “Só pro Meu Prazer“, “Como eu Quero“, “Exagerado“, “Doublé de Corpo” e “A Fórmula do Amor“. Em 1995, lançou o livro “Letra, Música e Outras Conversas“. Em 2002, depois de oito anos sem lançar um álbum completo, montou o selo Batuque Elegante por onde lançou “Você Sabe o que Eu Quero Dizer“, um CD com canções inéditas e ritmo brasileiro. Desse álbum se destacam “Fotografia“, “Temporada das Flores“, “As Cartas que Eu Não Mando” e “Melhor pra Mim“.Em 2005, devido ao sucesso do álbum anterior, lançou o CD e DVD Ao Vivo. Tanto o CD como o DVD alcançaram vendas que conferiram a Leoni o Disco de Ouro. Contam estes com as mesmas participações do álbum Áudio-retrato, além de Herbert Vianna reinterpretando sua primeira parceria com Leoni, “Por Que Não Eu?”, que foi parar na trilha sonora na novela A Lua me Disse. Ao todo foram mais de 85 mil CD’s e 50 mil DVD’s vendidos.O show de Leoni será no sábado (18), a partir das 23h, na Praça do Coração, no Centro, com entrada gratuita.Além do show, o fim de semana em Saquarema será recheado de atividades esportivas, na Arena da Barrinha. No sábado (18) e domingo (19), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo realizará as competições de beach tennis.O tênis de praia, também conhecido por seu nome em inglês, beach tennis, é um esporte criado a partir do frescobol e que foi incrementado na Itália, na década de 1980. Hoje já existem mais de um milhão de praticantes espalhados pelo mundo. O esporte chegou ao Brasil em 2008 e diversas cidades brasileiras já se tornaram referência na prática do beach tennis. Hoje, o Brasil já é a segunda potência no esporte, ficando atrás apenas da Itália.