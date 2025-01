Saquarema supera quantidade de equipamentos para exames para exames necessários ao atendimento da população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/01/2025 12:32

Saquarema - Durante os últimos anos, Saquarema vem sendo dotada, pela Prefeitura, de uma série de equipamentos na área da saúde, superando os parâmetros apontados pelo Ministério da Saúde como necessários para uma cidade com 90 mil habitantes atender de modo satisfatório à população.

Fruto de políticas públicas municipais na área da saúde que resultaram na criação de várias unidades de atendimento, incluindo a construção de um hospital moderno e equipado, situado num complexo onde existem várias especialidades, a disponibilidade de equipamentos hospitalares em número confortável para a realização de exames é uma realidade em Saquarema.Conforme orientações do Ministério da Saúde, por exemplo, a necessidade de um mamógrafo seria para uma população de 240 mil habitantes e hoje Saquarema possui um equipamento do tipo. Com relação a tomógrafo, o município conta com duas unidades, um em cada centro de imagem. Referente a máquina de Raio-X simples, a cidade necessitaria de quatro e, atualmente, conta com cinco fixos e cinco portáteis. Quanto a ultrassom, a recomendação é que haja um para cada 25 mil habitantes e o município dispõe de cinco. Já para equipamentos de ressonância, a orientação é que exista um para 500 mil habitantes, assim, com a unidade que Saquarema dispõe, daria para suprir a demanda de uma cidade cinco vezes mais populosa.A preocupação com a saúde da população faz com que Saquarema invista em equipamentos em números capazes de proporcionar um atendimento rápido e de qualidade à população. A ressonância é um exemplo, a fila para a rede estadual era de mais de 4 mil pacientes e, com a Inauguração do novo equipamento, essa fila começa a andar com mais celeridade.Para que se tenha uma ideia de números alcançados, seguem alguns exemplos: a quantidade de exames de ultrassonografia realizados em 2013 foi de 795 e, em 2024, - 33.052 exames. O mesmo ocorreu com relação a radiografias, com 42.631 realizados em 2013 e 75.236 em 2024. Referente a tomografias, foram 19 exames realizadas em 2016 e 10.329 exames realizados em 2024. Já as ressonâncias magnéticas eram ofertadas aos munícipes com 263 exames realizados em 2013 e 1. 530 em 2024 – todos fora do município. Com a aquisição de seu aparelho, em 30 de outubro de 2024, Saquarema passou a realizar mais de 200 exames por mês.Números que espelham atendimentos bem-sucedidos, afinal, muitas vezes é a disponibilidade de equipamentos necessários aos exames que faz com que as filas para atendimento sejam aceleradas, resultando em diagnósticos obtidos com maior rapidez e precisão, o que tende a resultar no sucesso do tratamento.