Projeto "De férias na natureza" está com inscrições abertas em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/01/2025 10:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema dará início ao projeto “De Férias na Natureza”. A primeira edição do evento, organizado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, será neste domingo (26), das 9h às 13h, na APA das Serras Mato Grosso, Tingui e Castelhanas e contará com expedição na floresta, banho de cachoeira, pinturas corporais, piquenique na mata, brincadeiras e oficinas ecológicas, em comemoração ao Dia Mundial da Educação Ambiental.

A programação é gratuita e as vagas são limitadas. Para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário online . O evento é voltado para crianças na 1ª infância (de 2 a 7 anos) e seus responsáveis. Durante o evento, que contará com a presença de educadores ambientais especializados em educação infantil, está incluído transporte (Saquarema x APA das Serras), seguro, materiais para as oficinas temáticas, água e lanche.“O projeto ‘De Férias na Natureza’ chega para incentivar a vivência das crianças com nossas matas, restingas e florestas. Temos um ecossistema muito rico em nosso município e, fazer com que a criança aprenda sobre a nossa biodiversidade, com atividades lúdicas e direcionadas, é essencial para que cada um deles se torne um defensor do meio ambiente”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Gilmar da Rocha Magalhães.A APA das Serras do Mato Grosso-Tingui-Castelhanas é uma unidade de conservação de uso sustentável, recategorizada pela Lei n°1.739 de 2018. Possui cerca de 9.925 hectares de área, estendendo-se desde o bairro de Jaconé até Palmital. A unidade foi criada com o objetivo de assegurar a preservação dos ecossistemas associados da região das baixadas litorâneas, mantendo as populações de animais e plantas nativas, além de oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, pesquisa e educação ambiental. Além disso, foi criada com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento socioeconômico e turístico no interior da APA.A APA também se estende do litoral ao conjunto de Serras, abrigando diferentes fitofisionomias do bioma Mata Atlântica, desde as matas de restinga no litoral, até a floresta ombrófila densa no alto da Serra. Entre os animais que podem ser encontrados na APA, destacam-se o Tamanduá Mirim, o esquilo Caxinguelê e o Tiê-Sangue.