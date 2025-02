Festival de Verão de Saquarema terá show da banda Raimundos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/02/2025 13:06

Saquarema - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, traz ao palco do Festival de Verão de Saquarema, pela primeira vez, a banda de rock nacional, Raimundos, neste sábado (15), na Praça do Coração, no Centro, a partir das 23h.

Formada no final dos anos 80, em Brasília, a banda ganhou destaque nos anos 90 com seu estilo único. Com mais de 30 anos de estrada, 5 milhões de álbuns vendidos e muitas histórias na bagagem, suas músicas marcaram e ainda marcam gerações de roqueiros brasileiros.



Além do show, o Festival de Verão também oferece programação esportiva e cultural diversificada. Neste final de semana, a agenda de esportes fica por conta do Sun Challenge, com competições de Crossfit e Corridas na Orla da Lagoa de Saquarema, além da disputa de Bodysurf, que vai agitar a Praia da Vila, a partir das 7h.