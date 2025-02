Hospital Nossa Senhora de Nazareth promove caravana solidária para reforçar banco de sangue - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Hospital Nossa Senhora de Nazareth promove caravana solidária para reforçar banco de sangueDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/02/2025 23:06

Saquarema - O Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, organizou uma caravana solidária que transportou aproximadamente 10 voluntários ao Hemolagos, único banco de sangue da Região dos Lagos. A ação, coordenada pelo setor de Hemoterapia da unidade, tem o objetivo de reforçar os estoques de sangue da região e salvar vidas.

De acordo com o biomédico coordenador da Agência Transfusional do hospital, João Gabriel Ribeiro Crespo, o impacto dessas doações vai muito além dos números. “A doação de sangue é um gesto que salva-vidas. Cada bolsa doada pode beneficiar até quatro pessoas em diferentes situações, desde acidentes graves até tratamentos de doenças crônicas. E contamos com ajuda na captação de alguns grupos da cidade, como o ‘sangue bom’”, comentou.

O hospital, administrado pela Prima Qualitá Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema, vem promovendo essas caravanas desde o mês de maio de 2023. Voluntários de Saquarema e cidades vizinhas têm se engajado na iniciativa, que destaca a doação de sangue como um ato essencial para o atendimento de emergências e urgências médicas.

A doadora Bárbara Almeida de Farias também compartilhou sua experiência: “Participar da caravana foi muito especial para mim. Saber que um gesto tão simples pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas é algo que nos enche de esperança e alegria. Eu espero que essa ação inspire mais pessoas a se tornarem doadoras regulares, pois é um ato de amor e solidariedade que não custa nada, mas vale muito”, afirmou.

Quem pode doar sangue e como participar

A direção do Hemolagos esclarece que os homens podem doar sangue a cada 60 dias, com um máximo de quatro doações por ano. Já as mulheres podem doar a cada 90 dias, até três vezes ao ano. Em cada doação, são retirados de 450 a 500 mililitros de sangue, dependendo do peso do doador. Essa quantidade é reposta por um organismo saudável em até 15 horas.

As doações podem ser realizadas no Hemolagos de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A unidade está localizada na Rua Barão do Rio Branco, 88, ao lado do Hospital Santa Izabel, no bairro Paisagem, em Cabo Frio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2644-5076.

Para saber mais sobre as condições para doação e se inscrever no nosso grupo de doadores no WhatsApp, só entre em contato diretamente com o coordenador biomédico João Gabriel pelo telefone (21) 99763-8861 ou pelo telefone da agência é o (22) 3199-0755 ramal 7329.

Impedimentos para a doação de sangue

Não podem doar sangue pessoas que estejam com febre acima de 37 °C, gripadas ou resfriadas, mulheres grávidas ou que estejam amamentando há menos de um ano, pessoas que fazem uso de determinados medicamentos, anêmicas, que passaram por cirurgias ou extrações dentárias recentes (nos últimos três dias) ou que fizeram tatuagens ou piercings nos últimos seis meses.