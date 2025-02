Prefeitura de Saquarema divulga a programação do Carnaval 2025 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/02/2025 20:05 | Atualizado 18/02/2025 20:08

Saquarema - Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, o Carnaval começará na sexta-feira (28), com o desfile do bloco Não é Não, às 17h, no Centro. No mesmo local, Curvina de Catinga faz a festa, a partir das 20h.



A programação segue no sábado, com desfiles de sete blocos. Já no domingo, 11 blocos darão o tom da folia pela cidade. Na segunda-feira, outros 12 blocos desfilarão e, na terça-feira, serão realizados outros 9 desfiles. Encerrando a festa, na Quarta-Feira de Cinzas, o bloco Escangalhados desfilará, às 16h, no bairro Boqueirão.



Crianças e marchinhas



Os pequenos foliões terão uma programação especial, montada para que eles possam curtir a festa com tranquilidade e segurança. O Bloco das Crianças estará no Centro de Saquarema durante os 4 dias de folia, sempre às 18h. Neste mesmo horário, também haverá o Bloco das Crianças no sábado, em Sampaio Corrêa; no domingo, em Vilatur; na segunda, em Jaconé; e na terça-feira, em Bacaxá. A classificação etária é livre. Para os foliões mais tradicionais, que não abrem mão das marchinhas de Carnaval, a Prefeitura criou um bloco especial que animará o Centro da cidade nos quatro dias de festa, sempre às 20h.



Shows



Além dos blocos, o Carnaval de Saquarema contará com shows em Bacaxá, Jaconé, Sampaio Corrêa e Vilatur. Na Orla da Lagoa, na Vila, atrações como Marina Julia, Quizomba, Pepinho Meu Rei, Thiago Martins, Israel Lacerda, Nosso Nome é Pagode, Maycon André e Jeferson & Daniel se apresentarão, a partir das 22h, no Trio Principal. Além deles, também haverá shows nos palcos montados nos distritos, com apresentações de Pedro Barros, Los Maresias, Zé Lucas, Pagode do Rael e Gabriel & Luciano.



Para garantir mais segurança aos foliões, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública orienta os moradores sobre a proibição de bebidas em recipientes de vidro (garrafas). Além disso, permanece a orientação para a proibição de não dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas.



Já a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos está montando um cronograma especial para a limpeza das áreas de grande concentração de pessoas durante os desfiles. Além disso, a Prefeitura orienta que as pessoas descartem o lixo nos locais corretos, como lixeiras e contentores. Durante o período de folia, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais também atuará com uma campanha contra o abandono de animais. As equipes estarão nos principais pontos da cidade para conscientizar a população sobre os problemas causados pelo ato de abandono.



Não é Não



Buscando combater o assédio às mulheres, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizará pelo terceiro ano a campanha Não é Não. As equipes estarão baseadas em tendas da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, atuando em parceria, prestando atendimento e fornecendo orientações sobre a campanha, além de proporcionar suporte e acolhimento para as mulheres que necessitarem de ajuda. Material promocional divulgando a campanha está sendo distribuído nas praias e outros pontos movimentados da cidade.



As tendas estão instaladas nas praias de Vilatur, da Vila, da Barrinha, de Jaconé, do Boqueirão, além de uma tenda localizada no Centro, na altura da rua da Colônia de Pescadores, local de concentração dos blocos. Nos locais, as equipes da Secretaria distribuirão material informativo. A campanha também tem como objetivo informar sobre os serviços prestados pela Secretaria da Mulher, através do Centro de Referência no Atendimento à Mulher – CRAM, que oferece apoio jurídico, psicológico e social para as vítimas.

Confira a programação: