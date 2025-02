Prefeitura de Saquarema oferece mais cinco cursos de capacitação gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/02/2025 20:16

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está disponibilizando para os moradores mais cinco cursos de capacitação: Ecoturismo, Técnicas de Serviços de Garçom com Ênfase em Vendas, Cuidador de Idoso, Hotel Revenue Management e Atendimento Hospitaleiro. Para participar, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e ter concluído até o 9º ano do Ensino Fundamental.

Os cursos

O curso de Ecoturismo terá 25 vagas no turno da manhã, com aulas às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 12h, e início no dia 25 de março. As inscrições serão nos dias 26 e 27 de fevereiro, pelo aplicativo Colab . Os documentos necessários são RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

O curso de Técnicas de Serviços de Garçom com Ênfase em Vendas terá 25 vagas no turno da manhã, com aulas às terças e quintas-feiras, das 08h às 12h, e início no dia 01 de abril. As inscrições serão nos dias 26 e 27 de fevereiro, pelo aplicativo Colab . Os documentos necessários são RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

O curso de Cuidador de Idoso terá 20 vagas no turno da manhã, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 07h30 às 12h, e início no dia 10 de março. As inscrições serão nos dias 24 e 25 de fevereiro, pelo aplicativo Colab . Os documentos necessários são RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

O curso de Hotel Revenue Management terá 20 vagas no turno da tarde, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h, e início no dia 10 de março. As inscrições serão nos dias 26 e 27 de fevereiro, pelo aplicativo Colab . Os documentos necessários são RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade e comprovante de residência, além de 1 foto 3x4. Este curso tem como objetivo aprimorar conhecimentos voltados ao planejamento dos processos operacionais utilizados no setor de governança em meios de hospedagem

Já o curso de Atendimento Hospitaleiro terá 25 vagas no turno da noite, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h, e início no dia 17 de março. As inscrições serão nos dias 26 e 27 de fevereiro, pelo aplicativo Colab . Os documentos necessários são RG e CPF (cópias), comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

Para todos os cursos a confirmação de inscrição presencial será no dia 28 de fevereiro, no Centro de Capacitação José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, 139 (antigo Free Bank), Polo Bacaxá, local onde também serão realizadas as aulas, exceto para o Curso de Técnicas de Serviços de Garçom com Ênfase em Vendas, cujas aulas serão ministradas somente no Polo Itaúna, localizado na Avenida Oceânica, e para o curso Hotel Revenue Mangement, que terá aulas realizadas nos dois polos.

Com esses cinco novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 12 cursos gratuitos disponibilizados no ano de 2025. Em 2024, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 44 cursos profissionalizantes e preparatórios gratuitos, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.