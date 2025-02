Alunos da Oficina de Capoeira do CRAS de Sampaio Corrêa participam de passeio histórico no Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Alunos da Oficina de Capoeira do CRAS de Sampaio Corrêa participam de passeio histórico no Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/02/2025 20:23

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, proporcionou um dia diferente para os usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Sampaio Corrêa. Trinta e três usuários participaram de um passeio na cidade do Rio de Janeiro, onde puderam conhecer o Circuito Herança Africana, no Centro da capital fluminense.

Idosos, crianças e adolescentes da Oficina de Capoeira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, programa do CRAS de Sampaio, puderam conhecer o Largo da Prainha, passando pelo Morro da Conceição, Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo, Praça dos Estivadores, Docas Dom Pedro II, Cais do Valongo e o Instituto Pretos Novos. O circuito histórico e arqueológico está situado entre os bairros da Gamboa e da Saúde, na Zona Central da cidade do Rio de Janeiro, e foi criado com o objetivo de socializar os diversos sítios arqueológicos existentes na área englobada, além de promover a segurança e a conservação desses sítios.

Experiência educativa

O objetivo do passeio da turma de capoeira foi promover uma experiência educativa e cultural, onde os participantes puderam conhecer e aprofundar seus conhecimentos sobre a história e a contribuição dos africanos para a formação da cultura brasileira. A visita teve como foco a valorização da memória afro-brasileira, destacando a importância da preservação do legado cultural, histórico e social dos negros no Brasil, além de reforçar a identidade e a luta pela igualdade racial, temas diretamente relacionados à prática da capoeira.

Além dos 33 usuários, outros 10 técnicos do CRAS participaram do evento. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, outros passeios serão realizados ao longo do ano, incluindo as demais unidades dos CRAS mantidos pela Prefeitura de Saquarema.