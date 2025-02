Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais de Saquarema realizou ação no bairro Guarani - Divulgação?Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/02/2025 12:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizou, no último sábado (22), mais uma edição do projeto Secretaria Itinerante. A ação levou os serviços da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais ao bairro Guarani, no Campo de Futebol. O projeto teve como objetivo oportunizar mais uma ferramenta de atendimento à população, principalmente aqueles que não têm acesso, seja por vulnerabilidade social ou por residir em locais mais distantes.