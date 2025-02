Prefeitura realiza alterações no transporte público durante o Carnaval em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura realiza alterações no transporte público durante o Carnaval em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/02/2025 12:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, anunciou mudanças importantes no sistema de transporte público durante o período de Carnaval, visando melhorar o fluxo de veículos no Centro da cidade e atender com mais eficiência a população. Nos dias 01, 02, 03 e 04 de março, os pontos de embarque e desembarque de ônibus serão alterados, principalmente nas proximidades da Ponte Darcy Bravo.

Com a grande movimentação de turistas e moradores durante o feriado prolongado, a Prefeitura decidiu suspender as paradas de ônibus na subida e descida da Ponte Darcy Bravo, além do ponto localizado em frente à Padaria da Ponte. A medida visa reduzir o congestionamento e garantir maior fluidez no tráfego da região central. De acordo com o novo planejamento, os passageiros poderão utilizar outros pontos de embarque e desembarque nas imediações. As paradas alternativas ficarão localizadas na Praça do Bem Estar e na Rodoviária de Saquarema, próxima ao DPO, na altura da Avenida Vilamar.

Beneficiando moradores e turistas

Essas mudanças fazem parte de uma série de ajustes realizados pela administração municipal para garantir que o transporte público funcione de maneira eficiente durante o Carnaval, um dos períodos mais movimentados do ano na cidade. A expectativa é que a alteração ajude a evitar transtornos e melhore o fluxo de veículos, beneficiando tanto os moradores quanto os turistas que visitam Saquarema durante a festa.

A Prefeitura disponibilizou nas suas redes sociais os horários das linhas de ônibus para o período do Carnaval, garantindo que a população tenha acesso a informações atualizadas sobre os itinerários e horários das viagens. Com a expectativa de grande movimento nas ruas de Saquarema, a Prefeitura orienta os usuários do transporte público a ficarem atentos às mudanças e a utilizarem os pontos alternativos para evitar atrasos e transtornos.