Saquarema sediará Encontro Regional dos Conselhos Escolares da Baixadas Litorâneas nesta segunda-feira (29)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/09/2025 11:04

Saquarema - Saquarema será sede, na próxima segunda-feira (29), do Encontro Regional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares da Mesorregião das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro. O evento será realizado no Centro de Eventos, no bairro Porto da Roça, das 8h30 às 16h, reunindo representantes de nove cidades da região: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os Conselhos Escolares e ampliar a efetivação do processo democrático dentro das unidades de ensino, garantindo maior participação de toda a comunidade escolar — gestores, professores, funcionários, pais e responsáveis.

Para participar do encontro, é necessário realizar a inscrição, por meio de formulário digital

O evento

Durante o encontro, serão debatidas questões fundamentais sobre o papel dos Conselhos, a importância da gestão participativa e os desafios para consolidar uma educação cada vez mais inclusiva e de qualidade. O fórum faz parte da estratégia de organização dos Conselhos Escolares em fóruns regionais, dentro das circunscrições do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a organização, o fortalecimento dos Conselhos contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino, amplia a transparência das ações escolares e fortalece o vínculo entre comunidade e escola.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Estado do Rio de Janeiro (GAFCE-RJ).