Saquarema sediará Encontro Regional dos Conselhos Escolares da Baixadas Litorâneas nesta segunda-feira (29)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema sediará Encontro Regional dos Conselhos Escolares da Baixadas Litorâneas nesta segunda-feira
Inscrições estão abertas. Evento será realizado no Centro de Eventos, no bairro Porto da Roça, das 8h30 às 16h, reunindo representantes de nove cidades da região
Saquarema sediará Encontro Regional dos Conselhos Escolares da Baixadas Litorâneas nesta segunda-feira
Inscrições estão abertas. Evento será realizado no Centro de Eventos, no bairro Porto da Roça, das 8h30 às 16h, reunindo representantes de nove cidades da região
Peça que homenageia 80 anos do Teatro Experimental do Negro estreia em Saquarema
'Quebrando Paradigmas' fica em cartaz de sexta-feira (26) a domingo (28) no Teatro Mário Lago
Prefeitura de Saquarema promove Dia D da Vacinação Antirrábica em cães e gatos neste sábado
Imunização é gratuita e os postos volantes de vacinação funcionarão das 9h às 16h. Os animais devem ser acompanhados por pessoas maiores de 18 anos
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
Prefeitura de Saquarema realiza o 4° Encontro de Bandas Marciais neste sábado
Evento será realizado na Basiléa, no distrito de Sampaio Corrêa, e terá entrada gratuita
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.