Prefeitura de Saquarema promove Dia D de vacinação de cães e gatos contra a raiva no próximo sábado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove Dia D de vacinação de cães e gatos contra a raiva no próximo sábadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/09/2025 16:17

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, no próximo sábado(27), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica. A imunização de cães e gatos será realizada em diversos pontos da cidade. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as secretarias de Agricultura, Direitos dos Animais e Defesa Civil, visa imunizar os pets a partir de três meses de idade. Em 2024, o município superou a meta do Ministério da Saúde ao vacinar 18,6 mil cães e gatos.

A vacinação e a raiva

A vacinação é gratuita e os postos volantes de vacinação funcionarão das 9h às 16h. É importante ressaltar que, para a imunização, os cães devem estar com focinheira e coleira, enquanto os gatos devem ser transportados em recipientes apropriados. Além disso, os animais devem ser acompanhados por pessoas maiores de 18 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que não é recomendado vacinar fêmeas grávidas, em cio ou amamentando, assim como animais que estejam doentes, prostrados, com diarreia ou infestação de pulgas e carrapatos, ou que estejam em tratamento com antibióticos.

Vale destacar que a raiva é uma doença que pode afetar qualquer mamífero, incluindo os seres humanos. Mesmo com a profilaxia antirrábica disponível, anualmente cerca de 59 mil pessoas morrem de raiva no mundo. Por isso, é fundamental vacinar os animais e garantir a proteção da comunidade.

Os locais de vacinação são os seguintes:

ESF Bicuíba – Estrada da Bicuíba, s/nº

ESF Vilatur – Rua Praia Ponta de Itapajá, s/nº

ESF Mombaça – Estrada da Mombaça, 1160

ESF Bonsucesso – Praça Paulo Roberto S. Ferreira

ESF Água Branca – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 06, s/nº

ESF Barreira – Rua Capitão Nunes, 2605

ESF Rio Seco – Rua Oliveira Viana, s/nº

PSF Rio Mole – Rodovia Amaral Peixoto, km 58

ESF Rio D’Areia – Estrada Latino Melo, s/nº

ESF Barra Nova – Av. Litorânea, s/nº