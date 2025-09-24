Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, no próximo sábado(27), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica. A imunização de cães e gatos será realizada em diversos pontos da cidade. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as secretarias de Agricultura, Direitos dos Animais e Defesa Civil, visa imunizar os pets a partir de três meses de idade. Em 2024, o município superou a meta do Ministério da Saúde ao vacinar 18,6 mil cães e gatos.
A vacinação e a raiva
A vacinação é gratuita e os postos volantes de vacinação funcionarão das 9h às 16h. É importante ressaltar que, para a imunização, os cães devem estar com focinheira e coleira, enquanto os gatos devem ser transportados em recipientes apropriados. Além disso, os animais devem ser acompanhados por pessoas maiores de 18 anos.
A Secretaria Municipal de Saúde alerta que não é recomendado vacinar fêmeas grávidas, em cio ou amamentando, assim como animais que estejam doentes, prostrados, com diarreia ou infestação de pulgas e carrapatos, ou que estejam em tratamento com antibióticos.
Vale destacar que a raiva é uma doença que pode afetar qualquer mamífero, incluindo os seres humanos. Mesmo com a profilaxia antirrábica disponível, anualmente cerca de 59 mil pessoas morrem de raiva no mundo. Por isso, é fundamental vacinar os animais e garantir a proteção da comunidade.
Os locais de vacinação são os seguintes:
ESF Bicuíba – Estrada da Bicuíba, s/nº ESF Vilatur – Rua Praia Ponta de Itapajá, s/nº ESF Mombaça – Estrada da Mombaça, 1160 ESF Bonsucesso – Praça Paulo Roberto S. Ferreira ESF Água Branca – Avenida Nossa Senhora de Fátima, 06, s/nº ESF Barreira – Rua Capitão Nunes, 2605 ESF Rio Seco – Rua Oliveira Viana, s/nº PSF Rio Mole – Rodovia Amaral Peixoto, km 58 ESF Rio D’Areia – Estrada Latino Melo, s/nº ESF Barra Nova – Av. Litorânea, s/nº
