Prefeitura de Saquarema apresenta o GeoSaquáDivulgação/Prefeitura de Saquarema
GeoSaquá: Prefeitura apresenta nova ferramenta para aprimorar políticas habitacionais em Saquarema
Evento de apresentação da nova ferramenta tecnológica será realizado no dia 12 de novembro, das 9h às 12h, na Casa do Educador
GeoSaquá: Prefeitura apresenta nova ferramenta para aprimorar políticas habitacionais em Saquarema
Evento de apresentação da nova ferramenta tecnológica será realizado no dia 12 de novembro, das 9h às 12h, na Casa do Educador
Prefeito de Búzios articula com o Estado festa dos 30 anos, obras ambientais e nova base dos Bombeiros
Em reuniões no Rio, Alexandre Martins tratou dos preparativos da celebração de aniversário do município, de licenças ambientais e da transferência da base do Corpo de Bombeiros para a Marina, na RJ-102
Dr. Serginho anuncia novas rotas aéreas e chegada de empresa de aviação em Cabo Frio
Prefeito anunciou tratativas para novos voos diretos de São Paulo e instalação da Líder Aviação, com promessa de geração de empregos e fortalecimento da economia local
Marcelo Magno anuncia gratificação de até 70% para professores de Arraial do Cabo
Prefeito informou que projeto de lei da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola será encaminhado à Câmara nos próximos dias como parte da política de valorização do magistério
Dr. Serginho e Áureo Ribeiro reforçam parceria política em evento cultural em Cabo Frio
Deputado do Solidariedade destacou repasses e articulações com a Secretaria Estadual de Cultura e a FUNARJ para fortalecer projetos locais
Prefeitura de Saquarema premia seis iniciativas na 4ª Mostra Pedagógica 2025
Com o tema "Empreendedorismo", o evento aconteceu nos dias 10 e 11 de outubro, premiando seis iniciativas desenvolvidas por profissionais do magistério
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.