Prefeitura de Saquarema apresenta o GeoSaquáDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/10/2025 07:59

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está convidando, pelas redes sociais, a população e os profissionais das áreas de urbanismo, habitação e planejamento para participarem do evento “GeoSaqüá como Ferramenta de Planejamento e Gestão de Políticas Habitacionais”.

Organizada por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, a apresentação da ferramenta tecnológica de mapeamento e gestão territorial será realizada no dia 12 de novembro, das 9h às 12h, na Casa do Educador, localizada na Avenida Saquarema, nº 911, bairro Porto Novo.

O GeoSaquá foi desenvolvido para subsidiar o planejamento urbano e aprimorar a formulação de políticas públicas habitacionais no município. O sistema permite o cruzamento de dados geográficos, urbanísticos e sociais, oferecendo suporte técnico às ações da administração pública.

O evento integra as ações do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Saquarema, que visa ampliar o acesso à moradia digna e promover o desenvolvimento urbano equilibrado, construindo uma cidade com mais qualidade de vida.