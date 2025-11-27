Prefeitura de Saquarema realizará Mutirão de Castração para cães e gatos no sábado (6)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para mutirão de castração de cães e gatos
Evento acontecerá no sábado (6), na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli. Inscrições para participação devem ser feitas até o dia 3 de dezembro
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para mutirão de castração de cães e gatos
Evento acontecerá no sábado (6), na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli. Inscrições para participação devem ser feitas até o dia 3 de dezembro
Câmara de Vereadores de Saquarema realiza audiência pública para debater projetos para os próximos anos
Serão debatidos os projetos da Lei Orçamentária Anual de 2026 e do Plano Plurianual 2026-2029. Evento é aberto à população e ocorrerá no Plenário Carlos Campos da Silveira
Prefeitura de Arraial e governo do Estado vistoriam obra em Monte Alto com Bernardo Rossi
Parceria entre Marcelo Magno (PL) e Estado avança em novo equipamento urbano para o distrito; projeto prevê parque, academia, área esportiva e proteção ambiental
Fabinho Costa reforça agenda estratégica de Iguaba Grande e declara apoio para 2026
Prefeito apresenta balanço de gestão, projeta novas obras e defende renovação política com foco em resultados
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.