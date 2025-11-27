Prefeitura de Saquarema realizará Mutirão de Castração para cães e gatos no sábado (6) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2025 11:41

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais (SMDA), realizará no sábado (6), o Mutirão de Castração de cães e gatos, machos e fêmeas. O atendimento acontecerá na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km73, em Bonsucesso. As inscrições para participação devem ser feitas de 27 de novembro a 03 de dezembro, exclusivamente pelo WhatsApp, no número (22) 99819-9813. Neste mesmo número também podem ser obtidas informações sobre o mutirão, inclusive por meio de ligações.

Para efetuar o cadastro, os tutores devem apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência em Saquarema emitido nos últimos 90 dias. O procedimento será realizado apenas para animais com vacina antirrábica atualizada, idade entre 6 meses e 8 anos, peso entre 2kg e 30kg, condição corporal adequada, higienização prévia e ausência de pulgas ou carrapatos. Também é obrigatório um hemograma simples, fornecido pela própria SMDA, para atestar a aptidão do animal para a cirurgia.

Restrições

De acordo com a Secretaria, não serão atendidos animais idosos, obesos, no cio, prenhes, lactantes, braquicefálicos — como shih-tzu, pug, boxer e gato persa —, além de cães e gatos utilizados para fins comerciais ou em competições. Animais classificados como de comportamento agressivo ou pertencentes a raças específicas, como Pit bull, Fila, Doberman e Rottweiler, deverão utilizar focinheira conforme determina a Lei Estadual nº 4.597/2005.

As castrações serão realizadas em blocos de horário, com atendimento por ordem de chegada. Felinos serão atendidos às 7h30, enquanto os caninos terão horários às 8h e 9h. Os gatos devem ser transportados em caixa rígida ou gaiola apropriada.