Prefeitura de Saquarema avança com as obras da Cidade da EducaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2025 11:48

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema segue com a construção da Cidade da Educação, na área do antigo Campo de Aviação. Um grande complexo educacional está sendo erguido, moderno, com salas inovadoras, espaços de tecnologia, áreas esportivas e estrutura completa para estudantes e profissionais. Trata-se de uma das maiores obras educacionais da região, executada por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas para fortalecer o aprendizado dos alunos da Rede Municipal de Educação.