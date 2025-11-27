Prefeitura de Saquarema avança com as obras da Cidade da EducaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O complexo
Composta por oito prédios e totalizando 10.672 metros quadrados de área construída, a Cidade da Educação reunirá unidades educacionais voltadas para programas como o Escola Viva, Escola Ativa, Escola de Programação e Robótica, entre outros. Esses espaços serão destinados às aulas de contraturno, oferecendo uma estrutura moderna e adequada para complementar o aprendizado dos estudantes da rede municipal de ensino. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, as obras estão em diferentes fases como, por exemplo, pintura interna; finalização de fachadas; instalação de estruturas elétricas; climatização (ar-condicionado); instalação de revestimentos cerâmicos, como pisos e rodapés; além da confecção de telhados.
Modernidade e valorização
“A Cidade da Educação é um dos maiores investimentos que a Prefeitura está realizando, atualmente. É um grande complexo que chegará para revolucionar a educação pública da nossa cidade, oferecendo estrutura e ensino de qualidade para nossos alunos. As obras seguem a todo vapor e, em breve, estaremos entregando mais esta novidade para a nossa população”, comemorou a Prefeita Lucimar Vidal.
Além do impacto positivo na educação pública de Saquarema, a Cidade da Educação representa a retomada do uso de uma área que estava ociosa no Centro da cidade e que será revitalizada. “Este novo espaço trará modernidade e valorizará todos os bairros do entorno. Além das obras dos prédios, a Prefeitura também está executando a pavimentação e urbanização de todo o Campo de Aviação. Este será um grande marco e um avanço na urbanização do Centro da Cidade”, completou a Prefeita Lucimar.
Com 256.555 metros quadrados, o Campo de Aviação foi cedido pela Secretaria do Patrimônio da União – SPU ao município, no ano de 2021. Após a conclusão das obras, o espaço se tornará mais um local de educação, lazer e convivência para a população de Saquarema.
