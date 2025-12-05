2ª Exposição Natalina de Saquarema Mangalarga Marchador movimenta o Parque de Exposições Marcos Santiago - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

2ª Exposição Natalina de Saquarema Mangalarga Marchador movimenta o Parque de Exposições Marcos SantiagoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2025 09:38

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, está realizando a 2ª Exposição Natalina de Saquarema, que segue até sábado (6) no Parque de Exposições Marcos Santiago, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, em Sampaio Corrêa. O evento, um dos mais aguardados do calendário regional, reúne criadores, expositores, competidores e admiradores do cavalo Mangalarga Marchador, oferecendo dias intensos de competições, julgamentos e atividades técnicas que valorizam a tradição e a excelência da raça.

As atividades já começaram com a entrada dos animais e os primeiros julgamentos. Na quarta-feira, foram avaliados os machos nas modalidades Marcha Picada e Marcha Batida. Na quinta-feira, foi a vez das fêmeas, também nas duas modalidades. Na sexta-feira, acontecem os julgamentos dos castrados e o aguardado Grande Campeonato de Raça, que reúne os melhores animais apresentados durante o evento.

A comissão técnica responsável pelas avaliações conta com o árbitro de marcha, Dr. Lucas Augusto; o árbitro de morfologia, Dr. Marcus Barreto; e o técnico de entrada de pista, Dr. José Carlos, garantindo seriedade, transparência e alto padrão técnico às competições.

A 2ª Exposição Natalina de Saquarema já vem movimentando a cidade e reforçando a importância do setor, além de oferecer ao público a oportunidade de acompanhar de perto a habilidade, a genética e o desempenho dos animais. Com entrada gratuita, o evento vem proporcionando confraternização, troca de conhecimentos e a celebração de mais um grande encontro do Mangalarga Marchador em Saquarema.